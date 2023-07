Eenvoudige versiertruc van vrouw beroert miljoenen mensen op sociale media: “Waar moeten we ons inschrijven voor updates?”

In de video van de vrouw uit San Diego – ze maakt zichzelf op Tiktok bekend als Natalie – toonde ze eerst hoe ze op het vliegtuig haar telefoonnummer op een servet schreef, met de tekst “Als je single/geïnteresseerd bent, stuur me dan eens een berichtje – Natalie”. Dat gaf ze aan de “erg knappe kerel in de rij voor mij”.

Met succes: de man draaide zich om en stelde zichzelf voor. Natalie was naar eigen zeggen “freaking out” na het gesprekje, en dat werd er niet beter op toen ze even later een berichtje kreeg: “Hey Natalie, tof om je te leren kennen. Ja, single en geïnteresseerd”, klonk het. “Ik ben morgen en maandag vrij. Willen we afspreken? Er zijn een paar plekjes die ik wilde bezoeken.”

Het verhaal heeft inmiddels al 2,9 miljoen kijkers bereikt. “Waar moeten we ons inschrijven voor updates?”, klinkt het. Zelfs luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines liet al weten op de hoogte gehouden te willen worden. Natalie liet al weten dat ze een update zou schrijven na hun afspraakje. “En bedankt voor jullie steun! Ik hoop dat dit sommige mensen aanmoedigt!”

