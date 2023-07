Swers poseert op het Heilig Hartplein in Sint-Truiden: “Op een enkeling na herkennen ze me hier niet meer”, lacht hij. — © Boumediene Belbachir

Uitgerekend in zijn eerste thuiswedstrijd met Patro kijkt nieuwkomer Iebe Swers (26) ex-ploeg STVV in de ogen. “Dat blijft wat apart”, bevestigt de rechtsback, die sinds twee jaar met zijn vriendin in de Trudostad woont, afgestudeerd is als kinesist en bij de jeugd nog Vlaams kampioen atletiek was.