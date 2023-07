Het leverde hem wel een declassering op: straffe beelden tonen hoe Mathieu van der Poel met beuk aan Girmay Toursprint naar zijn hand zet

“Het was supergevaarlijk, veel gevaarlijker dan gisteren. Ik zat elke keer opgesloten in een groep en moest zoeken naar een gaatje op het einde. Dat kreeg ik wonder boven wonder. Ik hoorde dat Jasper er zat en moest proberen ruimte te maken. Ik had nog wel een heel goede sprint in de benen om hem af te zetten. Maar het had net zo goed anders kunnen aflopen, we zitten ook heel dicht bij die valpartijen. Het is mooi dat Jasper het weer afmaakt. Het gaat ook een keer niet lukken. Dit is een heel goed begin van de Tour voor ons. Ik ben blij dat ik overeind ben gebleven, dat Jasper wint maakt het dubbel zo mooi.”

Van der Poel imponeerde alweer als lead-out van ‘De Vlam van Ham’. Bij Eurosport konden onder anderen Robbie McEwen en Adam Blythe niet anders dan concluderen dat de Nederlander op dit moment de beste lead-out van het moment is. De beelden bewijzen dat ook. Van der Poel wordt in de laatste bocht uit positie geduwd door Mark Cavendish en is Philipsen kwijt. Na contact met Biniam Girmay kijkt hij om en worden de twee herenigd. “Ik was mijn team even kwijt, gelukkig vond Mathieu mij in de laatste rechte lijn”, zei Philipsen achteraf. Met een beuk aan het adres van Girmay baande Van der Poel zich vervolgens een weg naar de kop en met een alweer machtige versnelling zette hij zijn ploegmakker perfect af.

Straf werk dus alweer van de Nederlander, maar zijn beuk aan Girmay leverde Van der Poel - twee uur na de finish - wel een straf op wegens het afwijken van zijn lijn in volle sprint. Hij werd teruggezet naar de laatste plek (van 16de naar 22ste) van de groep waarmee hij over de finish kwam, kreeg een boete van 500 Zwitserse frank en verloor 13 punten. Ook nummer drie Phil Bauhaus kreeg een boete en puntenaftrek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Overigens maakte de Tour op Instagram een échte raceversie van de laatste kilometer: