VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 5 (Pau-Laruns): De Marie-Blanque in de Pyreneeën lijkt het ideale terrein voor de eerste test tussen Vingegaard en uitdager Pogacar

We zijn amper aan dag vijf toe in de Tour en we duiken al de Pyreneeën in. Het zou leuk zijn indien we op de Marie-Blanque al een eerste krachtmeeting krijgen tussen uittredende Tourwinnaar Jonas Vingegaard en uitdager Tadej Pogacar. Al is dat niet duidelijk of het nu al met de ritwinst als inzet is.

De rit in het kort * Start: om 13.05 uur * Aankomst: om 17.21 uur * Afstand: 162,7 km (defilé van 9,1 km)

Het parcours

De klimmers zijn aan zet, de sprinters verdwijnen na twee dagen opnieuw naar de achtergrond. Er is alleen de tussenspurt na 48,8 km in Lanne-en-Barétou en daarna kunnen ze zich verzamelen om samen naar de finish te rijden, want in 99 procent van de gevallen komen ze niet in het wedstrijdverhaal voor.

Dit is de eerste echt bergrit van deze 110de Tour de France. Goed voor 3442 hoogtemeters. En dat gepropt in nog geen 163 km. Wie zijn zinnen heeft gezet op het bergklassement begint er best vandaag aan, want er zijn liefst 32 punten te winnen.

Er zijn drie serieuze Pyreneeëncols. Met de Col de Soudet, waarvan de top op 83,7 km van de finish ligt, krijgen we de eerste col buiten categorie in deze Tour de France. Daarna volgt de Col d’Ichère als opstap naar de Marie-Blanque.

De voet van de Col de Soudet ligt op km 70,9 km. De klim is 15,2 kilometer lang, waarbij het stijgt van 448 meter boven de zeespiegel in Barrage de Sainte-Engrâce naar 1540 meter. De gemiddelde stijgingsgraad is 7,2 procent. De Soudet heeft een redelijk zachte aanloop, maar na 5 kilometer klimmen gaat het ineens gemiddeld 9,5 procent omhoog en daarna zelfs even 12,5 procent. De laatste 6 kilometer naar de top zijn ook niet van de poes. Tussen km 10 en 11 is het opnieuw duizend meter gemiddeld 12,5 procent stijgend. Het is vooral een onregelmatige klim. De afdaling is 20,5 km lang. Twintig jaar geleden kwam sportief manager van Lotto-Dstny, Kurt Van de Wouwer, als eerste over de top.

Vrij snel daarna komt de Col d’Ichère die slechts derde categorie is. De klim is slechts 4200 meter lang, de gemiddelde stijgingsgraad 7 procent.

Het is de opstap naar de Marie-Blanque waarvan de top op 1035 meter boven de zeespiegel ligt. De top van deze col van eerste categorie wordt bereikt na 7,7 kilometer klimmen. Het gemiddelde stijgingspercentage is 8,6 procent, wat voor Franse bergen redelijk steil is. De laatste 3700 meter naar de top krijgen we dubbele cijfers, met zelfs een kilometer op het einde waar het gemiddeld 13,6 procent stijgt. In 1978 kwam Michel Pollentier er als eerste door. Het was toen ook de eerste keer dat deze Pyreneeën-col was opgenomen in het Tour-tracé. Van de top van de laatste col tot de streep in Laruns is het nog iets meer dan zeventien kilometer.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “De eerste bergrit, niet te lang. Met halfweg de Soudet en daarna de Marie-Blanque. Die valt mee in het begin, maar wordt daarna een pak zwaarder. De finish ligt op een kleine twintig kilometer. Dat is te ver om de favorieten uit hun kot te lokken. Jumbo-Visma zal een mannetje op kop zetten om tempo te rijden en achteraan zal de deur openstaan. Meer niet, denk ik. Het is een kans voor de vluchters, zeker met de lange vlakke aanloop. Ook de gele trui kan hier veroverd worden.”

Onze sterren

Dit is een heel moeilijke rit om voorspellingen te doen. Verwacht wordt dat er een vlucht wegrijdt met een aantal renners die voldoende goed bergop uit de voeten kunnen, maar al te ver staan in de stand. Zo’n Powless heeft er belang bij om mee te zijn want er zijn vandaag maximaal 32 punten te verdienen voor de bolletjestrui. Zit hij in een goede vlucht met mensen genre Romain Bardet en/of Thibaut Pinot, dan kan hij ver komen. Wie de Soudet als eerste overschrijdt, krijgt 20 punten. De eerste op de Ichère krijgt slechts 2 punten, maar de Marie-Blanque is dan weer goed voor maximaal 10 punten. Het lijkt ook een etappe waarin een Dylan Teuns kan meeschuiven. Of Steff Cras. Alleen hebben ze het probleem dat ze allebei te dicht staan in de stand. Ze moeten hopen dat UAE Team Emirates en Jumbo-Visma het licht op groen zetten. Zelfs al willen Adam Yates en Tadej Pogacar de trui wegschenken, het kan nog zijn dat Jumbo-Visma er alles aan doet om dat geel daar te houden. Al was het maar psychologisch om Tadej & co. het gewicht van de koers te laten dragen. Al is ook dat relatief als je met Vingegaard voor een tweede eindzege op een rij gaat. Zo’n Simon Yates zal op de loer liggen, al houdt hij meer van een aankomst op een col dan bergaf en dan finishen.

Onze Sterren *** Tadej Pogacar ** Dylan Teuns, Giulio Ciccone * Neilson Powless, Romain Bardet, Jonas Vingegaard

Dit zijn de sleutelmomenten

De kans is vijftig procent dat de vlucht van de dag tot de finish gaat. In dat geval krijgen we een koers binnen dezelfde etappe. Een koers voor de dagzege met jongens die al veel te ver staan in de stand en een wedstrijd waarin de hoofdtenoren achter de vluchters elkaar bekampen.

De Soudet en de Marie-Blanque zijn twee best moeilijke cols. Wie de eerste dag in de bergen het juiste klimritme niet vindt, kan tegen onverwachte achterstand aanlopen.

Boven op de top van de Marie-Blanque liggen er bonificatieseconden. En da’s nu eenmaal een spel dat Pogacar graag speelt. Dat gevecht wordt slechts boeiend indien de tenoren in de kop van de wedstrijd zitten. Indien er vluchters zijn, speelt dat geen rol, maar in het andere geval krijgen we een remake van de laatste honderden meter naar de top van de Pike van zaterdag of de Jaizkibel van zondag. Pogacar en Vingegaard zullen voor elke bonificatieseconde sprinten die zich aandient.

Pogacar toonde zich al bijzonder actief in de strijd om de bonificaties. — © AFP

Daarnaast is er nog de finish in Laruns. De laatste drie kilometer lopen licht omhoog en de laatste achthonderd meter is het rechtdoor tot de streep.

Dit moet u nog weten

* Pau is er na een jaar afwezigheid opnieuw bij. Sinds 1930 is het al voor de 74ste keer. Deze stad in de Pyreneeën is een evergreen in de Tour. Net als Parijs en Bordeaux. Maar er kleeft ook een heel aparte geschiedenis aan Pau. Het was daar in de tijdrit van 2019 dat Wout van Aert die vreselijke dijbeenblessure opliep en in de kliniek zelfs verkeerd werd behandeld.

Dopingfeiten Pau staat ook synoniem voor dopingfeiten die in de Tour plaatsvonden. Zie het veelbesproken clenbuterol-biefstuk voor Alberto Contador dat daar werd geleverd door de man die nu voorzitter is van de Spaanse wielerbond. Achttien jaar geleden kreeg Lance Armstrong er ook een huiszoeking. Fränk Schleck mocht het daar in 2012 ook aan de politie gaan uitleggen waarom in zijn urine een vochtafdrijvend product was gevonden.

* Bernard Hinault wordt ook niet graag aan Pau herinnerd. In 1980 verdween hij met de gele trui ‘s avonds laat uit de Tour. De Bretoen was op de sukkel met de knie.

Debuutzege voor Pogacar Laruns klinkt dan weer als muziek in de oren van Tadej Pogacar. Het was in dit dorpje in de Pyrenées-Atlantiques dat de Sloveen er in 2020 zijn eerste van zijn ondertussen negen ritzeges pakte in de Tour. Dat was de laatste vrijdag van de Tour. Op zaterdag reed hij in de klimtijdrit van La Planche des Belles Filles Primoz Roglic naar de filistijnen.

* In 2018 won diezelfde Primoz Roglic er de laatste bergrit van de Tour. Toen was Jumbo-Visma nog Lotto-Jumbo. Laruns was voor de oude Sloveen ook de definitieve aanzet als klassementsrenner van la grande boucle.

Vierde keer Laruns Laruns, een dorpje van 1200 inwoners midden de vallei van de Ossau, is er voor de vierde keer bij in de Tour. In 1985 was het de startplaats voor een etappe naar… Pau die Thor Hushovd toen in de sprint won.

* De etappe zelf is ongeveer dezelfde als drie jaar geleden. Toen zat de Soudet er niet in en werd in de plaats daarvan de Col de Hourcère beklommen.