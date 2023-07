Baloise Ladies Tour springplank naar de Tour de France: “De belangstelling voor het vrouwenwielrennen blijft toenemen”

De Baloise Ladies Tour is aan de negende editie toe. Deze grensoverschrijdende rittenwedstrijd begint op 12 juli in Vlissingen met een proloog en eindigt op 16 juli in Deinze. Organisator Geert Stevens lokt mooi volk naar de Baloise Ladies Tour, die pronkt met mooie namen als een Emma Johansson, Jolien D’hoore, Marianne Vos, Lisa Klein en Ellen van Dijk, die de laatste editie won, op het palmares.

Dat de Baloise Ladies Tour één week voor de Tour de France wordt georganiseerd, speelt de organisatie troeven in handen. “De belangstelling voor het vrouwenwielrennen blijft toenemen”, zegt Stevens, die kan rekenen op het blijvende engagement van Zulte, Knokke-Heist en Deinze. “Vlissingen, Zwevegem en Breskens zijn nieuw. Die steden en gemeenten laten ons toe om deze rittenwedstrijd met de wereldtop op de kaart te zetten. Dat we de Baloise Ladies Tour verder kunnen uitbouwen, hebben we te danken aan het partnership met Baloise. We proberen de basis te versterken door rensters van clubploegen de kans te bieden om zich te meten met de wereldtop.”

Bekende namen aan de start

In Vlissingen staan 24 ploegen aan de start waarvan er zeven het World Tour-statuut hebben. “In de Tour de France verschijnen tien ploegen aan de start die bij ons de rittenwedstrijd afwerkten. De kans is groot dat Elisa Balsamo, die ten val kwam in de Londen Ride Classic, bij ons herneemt. Aan snelle sprinters is er met Charlotte Kool, Emma Norsgaard en andere Martina Fidanza’s geen gebrek. Andere opvallende namen op de voorlopige deelnemerslijst zijn de Britse kampioene Pfeiffer Georgi, de Poolse kampioene Monika Brezna, Lucinda Brand, Elynor Backstedt, Anna Henderson en Thalita de Jong. Dat veldrijdsters bij ons hun wintercampagne komen voorbereiden, is een verheugende vaststelling. Met Marion Norbert Riberolle, Aniek Van Alphen, Laura Verdonschot en Alicia Franck krijgen we bekende namen aan de start”, voegt Stevens er met enige fierheid aan toe. “Ons palmares is gevuld met rensters die medailles behaalden op de Olympische Spelen en het WK. De kans is groot dat we dit jaar die positieve lijn doortrekken.”