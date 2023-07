Olie duurder na productiebeperkingen van Rusland en Saoedi-Arabië

Rusland kondigde aan dat het de uitvoer van ruwe olie in augustus met 500.000 vaten per dag zal verlagen. Saoedi-Arabië van zijn kant liet weten dat het de beperking van de olieproductie met een miljoen vaten per dag verlengt. Die beperking startte in juli en blijft minstens ook in augustus van kracht.

Olie van de Noordzeesoort Brent - toonaangevend voor de prijs aan de pomp bij ons - wordt 2 procent duurder en kost meer dan 76 dollar. Een vat Amerikaanse WTI-olie wordt verhandeld aan meer dan 71 dollar.

