Eindelijk groen licht voor Ogawa en Ito: twee nieuwe gezichten op STVV-training

’s Ochtends kreeg de club het bevrijdende bericht van het Truiense stadhuis dat de administratie van het Japanse duo eindelijk in orde is. Met Ito heeft trainer Fink er nu een aanvallende middenvelder bij. Ogawa is dan weer een versterking voor de linkerflank.

Ryoataro Ito. — © Bart Borgerhoff

Rihito Yamamoto, die de nummer acht in het systeem van Fink moet worden, moet nog enkele dagen geduld oefenen. Zijn dossier ondergaat dezelfde administratieve perikelen als dat van zijn landgenoten. Ook Shinji Okazaki zit in de wachtkamer. Zijn werkvisum liep op 30 juni af, een verlenging is aangevraagd. Tel daar Daniël Schmidt en Daiki Hashioka opnieuw bij en er zitten momenteel zes Japanners in de Truiense kern.

Ryoya Ogawa. — © Bart Borgerhoff

Mogelijk komt er daar straks nog één bij. Voor vier posities zoekt de clubleiding nog versterking: een centrale verdediger, een nummer zes, een spits en een back-up voor de rechterflank.

Training voor Patro

Dinsdagvoormiddag schotelde physical coach Goran Kontic de spelers een krachttraining voor. Om 16 uur volgde nog een doorgedreven veldtraining. Woensdag trainen de Kanaries nog om 11 uur, ’s avonds (19 uur) staat de oefenwedstrijd op bezoek bij Patro op het menu.