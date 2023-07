Het oorspronkelijke pand is helemaal verbouwd. — © Serge Minten

Hasselt

Het vroegere GO!-internaat en de kantoren van de GO! Scholengroep In de Hasseltse Armand Hertzstraat zijn omgebouwd tot een moderne studentenresidentie met 161 kamers. “Onze tweede al in Hasselt, na de studententoren bij PXL”, zegt Hasselaar Christian Teunissen, CEO van XIOR.