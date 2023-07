Fiets van Fabio Jakobsen breekt in twee bij een van drie valpartijen tijdens chaotische Tourfinish: “Dit is een deceptie”

Er werd vol gas gegeven op het Franse autocircuit en dat resulteerde in verschillende valpartijen. Het grootste slachtoffer was Fabio Jakobsen, die op minder dan 2 km van de finish kennismaakte met het asfalt aan een snelheid van 63 km/u. De bovenbuis van de Nederlander brak in twee.

“Hij is momenteel in de bus en heeft pijn aan zijn schouder”, aldus ploegbaas Patrick Lefevere in een reactie aan Eurosport. “Dit is iets wat nooit goeddoet hé, maar het zij zo. Het is altijd gevaarlijk op zo’n circuit, dat geldt voor iedereen. We zaten misschien iets te ver in de aanloop. Je kon nog veel goedmaken in de laatste rechte lijn, maar toch. Het is dus een teleurstellend begin van de Tour voor ons, zonder overwinning. Dit is een deceptie.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Jacopo Guarnieri kwam ten val, samen met Jakobsen. Het is meteen einde Tour voor de Italiaan in het treintje van Calew Ewan aangezien hij zijn sleutelbeen en een rib brak. In de laatste bocht viel ook onder andere Luis Léon Sanchez. De Spanjaard lijkt ook huiswaarts te keren. “Ik maak me een beetje zorgen om Luis”, zei sprinter Mark Cavendish na afloop.

En dan was er in de laatste rechte lijn ook nog een crash van Sören Waerenskjold. De Noorse lead-out van Alexander Kristoff keek op het verkeerde moment achterom en raakte Cofidis-renner Axel Zingle, waardoor de twee hard tegen het asfalt gingen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images