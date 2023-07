Partijtoppers Open Vld komen samen om nieuwe voorzitter aan te duiden: “Het is momenteel een hondenjob”

Vlaams parlementslid Els Ampe is dinsdagochtend niet te spreken over de beslissing van Alexander De Croo om een voorzitter aan te duiden. “De statuten van Open Vld schrijven verkiezingen voor, het kan dus niet zijn dat de premier van dit land conciërge speelt”, klinkt het vlak voor de samenkomst. “Ik ga me niet uitspreken over personen, maar de statuten schrijven verkiezingen voor en die moeten gerespecteerd worden. De geschikte man of vrouw moet gekozen worden door de leden”, klinkt het.

Ondervoorzitter Jasper Pillen gaf bij aankomst aan dat er vooral zal geluisterd worden naar de premier. “Tom is een heel correct Vlaams parlementslid en een topper in zijn vak. We zullen luisteren en nadien debatteren, zoals bij ons past”, zegt hij.

Ondervoorzitter Stephanie D’Hose windt er geen doekjes om: “Het is een hondenjob momenteel. En we hebben iemand nodig die diplomatisch is, dat ben ik niet”. Volgens D’Hose heeft de premier een goede keuze gemaakt door Ongena voor te dragen. “Nu is het luisteren naar de plannen van de premier en dan zullen we zien wat de verdere stappen zijn. Ik ga ervan uit dat er een ledencongres komt.” Volgens D’Hose zou het - in tegenstelling tot wat partijgenoot Els Ampe vindt - geen goed idee zijn om nu verkiezingen te houden: “Die statuten zijn in het verleden ook al eens aangepast. Maar het is nu belangrijk dat er rust en stabiliteit is voor onze partij”.

Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is er dinsdagavond bij. Wanneer hij de vraag krijgt of hij niet de nieuwe voorzitter wordt, zegt hij: “De premier heeft me gevraagd m’n werk af te maken als minister van Justitie, dus finish the job.”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft de voorbije dagen heel wat partijtoppers van de oude en de nieuwe generatie gehoord, op zoek naar een consensuskandidaat. Vanavond zal hij een voorstel doen om een nieuwe voorzitter aan te duiden. Volgens verschillende bronnen wil De Croo Vlaams Parlementslid Tom Ongena voordragen. Het is maar zeer de vraag of de Open Vld-leden zich daarin kunnen vinden. De vergadering over de fiscale hervorming die De Croo vanavond zou voorzitten, is dan weer afgelast.