REACTIES. Jasper Philipsen was “zijn team even kwijt”, Mathieu van der Poel: “Dit was veel gevaarlijker dan gisteren”

“Het was toch nog close”, lachte de Limburger van Alpecin-Deceuninck in het flashinterview. “Maar ik ben blij dat ze mij deze keer de bevestiging snel gegeven hebben. Het was een redelijk makkelijke etappe. Iedereen wilde de benen sparen voor de komende dagen. Bij het oprijden van het circuit hoorde ik renners crashen rond mij. Onder andere Fabio Jakobsen viel vlak naast mij. Ik hoop dat iedereen oké is. Hoe dat komt? Het was een rustige etappe en iedereen gaat all-in voor een ritzege in de Tour. Gelukkig waren mijn banden in orde zodat ik niet wegslipte.”

“Het was een hectische finale met die bochten, die best technisch waren. Ik was mijn team ook even kwijt, tot Mathieu (Van der Poel, red.) mij vond in de laatste rechte lijn en hij gelukkig weer een geweldige lead-out kon doen (nadat hij Biniam Girmay opzij duwde, red.). Ik voelde de krampen wel nog opkomen, waardoor Caleb Ewan nog dichtbij kon komen. Ik dacht dat ik hem had, maar was niet meteen 100 procent zeker, tot ze het zeiden.”

Gisteren greep hij er nog net naast, nu heeft Philipsen wel het groen te pakken. “Het ziet er momenteel goed uit, maar de Tour is nog lang. We gaan die trui alvast proberen te verdedigen.”

Van der Poel: “Dit was gevaarlijker dan gisteren”

“Het was heel gevaarlijk”, focuste maatje Mathieu van der Poel meteen op het parcours. “In mijn ogen nog gevaarlijker dan gisteren, ondanks dat we op een circuit reden. Als je zoals gisteren zo veel bochten op een normale weg legt, krijg je commentaar natuurlijk. Op een circuit mag dat blijkbaar allemaal.” Ondanks het gevaar toonde de Nederlander zich wel weer de perfecte lead-out voor zijn ploegmakker.

Van der Poel krijgt een knuffel van winnaar Philipsen. — © AFP

“Eigenlijk draaiden we te ver het circuit op waardoor we midden in het gevaar zaten. Jasper en Ik zaten vast aan de buitenkant waardoor ik door de wind moest om ruimte te maken. Gelukkig had ik nog een heel goede sprint in de benen om hem goed af te kunnen zetten. We hebben geluk gehad. Ik ben heel blij dat Jasper het vandaag weer kon afmaken. Als de druk eraf is, gaat alles net iets makkelijker. Dat zie je vandaag weer.”