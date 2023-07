Dit cameraatje leverde de overheid al 3,7 miljoen euro op

Met driepikkel en al is hij nog geen meter hoog en perfect te verstoppen achter verkeerssignalisatie of achter een vuilnisbak. Toch heeft deze kleine ANPR-camera de Vlaamse overheid al veel geld opgebracht. Want nogal wat mensen ‘vergeten’ nog altijd hun verkeersbelastingen te betalen. En je moest vroeger al veel pech hebben om betrapt te worden. Maar dat is verleden tijd.

“Naast onder meer vier semi-anonieme voertuigen met ingebouwde ANPR-camera beschikt de controledienst van Vlabel nu ook over tien mobiele minicamera’s die onder meer op openstaande verkeersbelastingen controleren. Geeft de computer aan dat er onbetaalde rekeningen op de gescande nummerplaat staan, kan het voertuig even verderop uit het verkeer worden gehaald”, zegt Thomas Cami van de Vlaamse Belastingdienst.

50 tot 1.250 euro boete

“Grote voordeel is dat er gerichter kan gecontroleerd worden en enkel die auto’s naar de kant kunnen worden gehaald waarvan we weten dat ze nog moeten betalen”, klinkt het. In de eerst helft van dit jaar zijn er zo al voor 3,7 miljoen aan achterstallige verkeersbelastingen en boetes geïnd. Vorig jaar was dat over de twaalf maanden in totaal 6.806.473 tegenover 4.421.690 euro in 2020. De overtreder moet naast het aanzuiveren van zijn belastingschuld ook nog een minimumboete van 50 euro tot een maximumboete van 1.250 euro betalen. En wie dat niet meteen kan betalen, moet zijn auto achterlaten.