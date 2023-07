Slaapverwekkende rit, fenomenale finish: Jasper Philipsen is opnieuw de snelste in chaotische massasprint in de Tour en pakt groene trui

Jasper Philipsen is op dit moment veruit de snelste man op twee koerswielen. In Nogaro boekte de 25-jarige topspurter van Alpecin-Deceuninck zijn tweede massaspurtzege op rij in een sprint die de laatste twee kilometer ontsierd werd door valpartijen. Daarenboven zit de ‘Vlam van Ham’ nu ook comfortabel in het groen. Het is van Tom Boonen in 2005 geleden dat een landgenoot nog eens twee massaspurten in de Tour in evenveel dagen tijd won.

Geel: Adam Yates (GBr)

Groen: Jasper Philipsen

Bolletjes: Neilson Powless (VSt)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Jasper Philipsen haalde het met een jump van met de dag scherper spurtende Caleb Ewan, die nochtans zijn lead out Jacopo Guarnieri verloor in een van de bochten.

De spurtbom uit Ham snelde langs de rechterzijde naar al zijn vierde Tourritzege uit zijn jonge carrière. Na Carcassonne en de Champs-Elysées vorig jaar nu dus Bayonne en Nogaro. Dat in de slotkilometers waarin er meer gebeurde dan de hele dag. O.a. Europees kampioen Fabio Jakobsen ging in het ‘Crash Fest’ in één van de bochten onderuit. Ook o.a. Kristoffs lead out Sören Waerenskjold en Luis León Sánchez sloegen nog in de laatste rechte lijn onderuit. Het gevaarlijkste gedeelte van het Circuit Paul Armagnac was nochtans de toegang, maar daar kwam iedereen vlot door. Daarna ging het mis op het circuit zelf, hoe breed de weg nochtans was.

Het ging vandaag over de eindspurt en de tussenspurt in Notre Dame des Cyclistes in Labastide d’Armagnac. Alles wat ervoor kwam, is snel te vergeten. Het ging er slomer dan sloom aan toe. Zo kan je de start van deze Tourrit in Dax omschrijven. We kregen een ongelofelijk saaie eerste koershelft waarin er niets te signaleren viel. In geen enkele teammeeting viel het werkwoord ‘aanvallen’. Toch niet voor de tussenspurt die vrij gemakkelijk naar Jasper Philipsen ging. Daar hield de trein van Alpecin-Deceuninck een geslaagde generale van de sprint op het circuit van Nogaro.

Eenmaal deze klus geklaard, gingen Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) en Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) aan de haal. We kregen eindelijk koers. Ook al wisten de twee Fransen dat één van hen in het beste geval de prijs van de strijdlust zou krijgen in een etappe waarin heel het peloton de eerste koershelft zoiets als een snipperdag nam. De eerste vier uur was het gemiddelde 38,4 kilometer per uur.

Delaplace kwam als eerste door op de Côte de Dému, een helling van vierde categorie, en kreeg daarvoor één punt in de tussenstand om de bolletjestrui. De prijs van de strijdlust ging naar Benoît Cosnefroy, waarmee AG2R-Citroën ook voor het eerst het ceremoniepodium van de Tour haalde. Op 25 kilometer van het einde werden de twee Normandiërs opgeslokt door het peloton. Op dat moment was Philipsen in de groep nog zijn linkerbeen aan het stretchen… Daarna kregen we de traditionele treintjesvorming.

© BELGA

Wat deden de Belgen?

Jasper Philipsen had al na de gewonnen tussenspurt een optie genomen op zijn allereerste groene trui in de Tour. In de stand heeft hij nu 70(!) punten voorsprong op de onttroonde Victor Lafay en 77 punten op Caleb Ewan die voor de tweede opeenvolgende dag in de top-drie eindigde.

De tweede Belg in de top-tien was Wout van Aert die bijzonder snel kwam opzetten maar voorin de laatste kilometer niet echt te bespeuren viel. Jordi Meeus finishte als vijftiende tussen Groenewegen en Mathieu van der Poel in die nog Philipsen kon afzetten voor de sprint. Jasper Stuyven werkte dan weer voor Mads Pedersen die voor de tweede dag op rij gefrustreerd naar de teambus trok.

Onderweg probeerden mensen als Oliver Naesen en Florian Vermeersch de fameuze ‘Belgische ontsnapping’ op te zetten, maar ze kregen een ‘no go’ van hun ploegleiders. Ze wilden dat ze hun krachten spaarden voor de sprinter van de ploeg. Uiteindelijk was het Wout van Aert die met Oliver Naesen op 120 km van de streep de versnelling plaatste, maar dat duurde hooguit een kilometer. Jasper Stuyven deed na een dozijn kilometer ook al een halfslachtige aanvalspoging, maar meer een paar honderd meter vooruit rijden, was dat niet.

Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) en Tim Declercq (Soudal – Quick-Step) kregen we dan weer voorin het peloton te zien als controleurs van de duo-vlucht van Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) en Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic). Ze hielden ze – samen met Christopher Juul-Jensen (in functie van Dylan Groenewegen) binnen de minuut.

© AFP

Wat deden de favorieten?

Rien à signaler. Ze spaarden zich voor de eerste Pyreneeënrit van woensdag en waren al blij dat ze zonder kleerscheuren het Circuit Paul Armagnac verlieten. In de stand veranderde er niets. Met 21 renners binnen 43 seconden afstand beginnen ze woensdag in Pau aan de eerste zware etappe van deze Tour.

Verder nog iets dat je moet weten?

* De Tour werd in Dax uitgewuifd door André Darrigade. De ondertussen 96-jarige Franse ex-wereldkampioen won twee keer het groen en pakte 22 ritzeges. ‘Dédé’ was de sprinter van zijn tijd. Hij zou het in deze etappe niet anders hebben gedaan dan de 174 die in dit thermenstadje in de Landes aan de start kwamen: rustig aan om dan te knallen op het circuit.

* Neilson Powless haalde zijn vierde bolletjestrui op. Daarmee is hij voor het Amerikaanse wielrennen een held want niemand slaagde erin zoveel exemplaren te verzamelen.

* Met de gevallen Italiaan Jacopo Guarnieri (sleutelbeen- en ribbreuk) en Luis León Sánchez (was bezig aan zijn dertigste grote ronde) spelen we twee renners kwijt. Mas en Carapaz verdwenen al met breuken de eerste dag uit de Tour.

