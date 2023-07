Net voor Financiënminister Janet Yellen naar Peking vertrok, werd haar door China een pad in de korf gezet. — © AFP

De plooien gladstrijken tussen de VS en China. Dat is de bedoeling van het bezoek van financiënminister Janet Yellen aan Peking op dinsdag 4 juli. Uitgerekend op dat moment – en de Amerikaanse nationale feestdag – heeft China een nieuwe bom gegooid in de chipoorlog. Het kan wereldwijd grote gevolgen hebben.