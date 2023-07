Op het kruispunt van de Fabriekstsraat en de Noord-Zuidverbindingen in Overpelt zijn dinsdagmorgen rond 9 uur twee auto’s gebotst. Bij het ongeval raakte een 25-jarige vrouw uit Pelt gewond. Haar dochtertje van een jaar zat ook in de auto en is samen met de mama naar het ziekenhuis gebracht. In de andere auto is een 35-jarige vrouw uit Balen gewond geraakt.