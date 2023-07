Voor het eerst drie Belgische darters op prestigieuze World Matchplay: “Deze is lastiger om je voor te plaatsen dan het WK”

Dimitri Van den Bergh (PDC 10) bouwde er de voorbije jaren een uitstekende reputatie op. In 2020 schreef ‘The DreamMaker’ de Matchplay op zijn naam en werd hij de eerste Belg ooit die een ‘major’ won. Een jaar later verloor hij de finale en in 2022 haalde Van den Bergh de halve finales. Nu moet de Antwerpenaar in ronde één voorbij Ross Smith, de winnaar van het EK en nummer 17 van de wereld. De Engelsman staat bekend als een van de beste 180-gooiers van de wereld.

Bij winst wacht een mogelijke confrontatie met Johnny Clayton (PDC 7). Ook Peter Wright (PDC 2) zit alweer in de tabelhelft van Van den Bergh. Die twee kwamen elkaar de voorbije twee edities tegen in de eindfase van de Matchplay, telkens met een fantastisch duel tot gevolg.

Kim Huybrechts (PDC 31) is er al voor de negende keer bij en voor de tweede keer op rij. ‘The Hurricane’ plaatste zich als allerlaatste via de Pro Tour Order of Merit. Er doen namelijk slechts 32 darters mee in Blackpool: de top 16 van de wereld (tweejarige wereldranglijst) en de beste 16 van de Pro Tour (eenjarige wereldranglijst). Huybrechts verloor afgelopen weekend in de eerste ronde in Trier en kon nog door een paar darters gepasseerd worden. Dat gebeurde echter niet en dus plaatste hij zich als nummer 16 van de Pro Tour voor de Matchplay.

De Kempenaar kwam tot nu toe slechts één keer verder dan de eerste ronde en krijgt Dirk van Duijvenbode (PDC 11) tegenover zich. De Nederlander speelde vorig weekend nog een finale. Bij winst volgt een clash met Luke Humphries (PDC 6) of José de Sousa (PDC 18).

En dan is er ook nog Mike De Decker (PDC 46). ‘The Real Deal’ is er voor de allereerste keer bij op de World Matchplay na een bijzonder sterk jaar op de vloertoernooien. De Decker mag het in ronde één opnemen tegen Joe Cullen (PDC 13), met een clash tegen ex-wereldkampioen Gerwyn Price als mogelijk toetje bij een overwinning. De Decker vond de voorbije maanden een hoogvorm die hij nog niet heeft gelost, met onder andere een finaleplek op een Players Championship.

“Ik ben hier héél content mee”, aldus De Decker in een reactie. “Dit is een van de grootste toernooien en moeilijker om je voor te plaatsen als voor het WK. Dus, dan moet je wel tevreden zijn. Zeker als je weet dat ik me eigenlijk maar voor één manche van de European Tour kon plaatsen. Ik was gewoon heel steady goed op de vloertoernooien. Een finale, halve finale, verschillende laatste zestien-plekken. Ik had altijd een run en ging er zelden of nooit meteen uit.”

De Decker kijkt wel uit naar de clash met ‘The Rockstar’. “Het is iemand die ook snel gooit en er geen circus van maakt”, klinkt het. “Ik wil vooral goed gooien en niet afgaan, weet je. Het is mijn debuut. Als ik Cullen kan verslaan, dan is al de rest bonus. Dat ik aan een opmars bezig ben? Ja, voor de Grand Prix sta ik er ook bij momenteel en het WK is al zo goed als binnen. Het gaat wel goed, ja. Dat zeggen ze achter de schermen wel eens. Al heb ik nu wel mijn vakantie moeten schrappen. Ik keek uit naar Ibiza, maar net die week is nu de Matchplay.”

Ter info: de winnaar van de Matchplay krijgt 200.000 pond op zijn rekening, de verliezend finalist de helft. Iedereen die zich plaatste is al zeker van 10.000 pond. Vorig jaar won Michael van Gerwen de finale tegen Gerwyn Price.

