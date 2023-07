Rihanna scoort records op Spotify

In die mate zelfs dat ze een bijzondere mijlpaal heeft bereikt. Rihanna is de eerste zangeres ter wereld die tien songs heeft die elk één miljard streams hebben gehaald op Spotify. Een knappe prestatie voor een artiest wiens laatste plaat dateert van zeven jaar geleden. Na haar album Anti dat uitkwam in januari 2016 besloot Rihanna het geruime tijd rustig aan te doen. Maar fans bleven de weg vinden naar haar liedjes. Toen ze van Spotify te horen kreeg van haar opvallende record, schreeuwde Rihanna haar blijdschap uit via een bericht op Instagram. Ze schreef: “Bad Gal Billi... zonder nieuw album...” als referentie naar haar gebruikersnaam ‘Bad Gal Riri’ en haar ‘billion’ streams.

De nummers waarover het gaat, zijn Diamonds, We Found Love, Love on the Brain, Stay, This Is What You Came For, Needed Me, Four Five Seconds, Work, Umbrella en Love The Way You Lie.

Tijdens haar carrière won de zangeres negen Grammy Awards, dertien American Music Awards en twaalf Billboard Music Awards. Vorig jaar werd ze al Amerika’s jongste vrouwelijke miljardair met een geschat vermogen van bijna anderhalf miljard euro. Behalve de muziek verdiende ze ook al fortuinen met haar make-upspullen. Dat bedrag zal weldra flink oplopen, want Rihanna wil over enkele maanden een nieuwe plaat uitbrengen.