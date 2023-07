Brecht uit ‘Blind Getrouwd’ over breuk met Dziubi: “Beter om elkaar een tijd niet te zien”

Het laatste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ was een succesverhaal voor deelnemers Brecht (28) en Dziubi, uit Herk-de-Stad. Al besloten de twee uiteindelijk toch uit elkaar te gaan. “Nu is het verwerkingsproces”, zegt Brecht.

De twee zeiden ‘ja’ tegen elkaar en bleven een koppel, maar uiteindelijk moesten Brecht en Dziubi toch besluiten dat de relatie niet werkte. “Daar hebben we van afgezien”, zegt Brecht aan Dag Allemaal. “We zoeken nu de rust op.”

Dat betekent ook: afstand nemen van elkaar. “Elkaar elke dag horen of zien zou niet bevorderlijk zijn voor het verwerkingsproces. Na de zomer zien we wel wat nog kan. We willen vrienden blijven, maar nu houden we dus even afstand.”

Intussen zijn de opnames gestart van een nieuw seizoen Blind Getrouwd, te zien in het najaar op VTM.