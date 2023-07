Voormalig Audi-topman gaat in beroep in ‘dieselgate’-zaak ondanks schuldbekentenis

De voormalige topman van de Duitse autobouwer Audi, Rupert Stadler, gaat in beroep tegen zijn veroordeling in het fraudeproces rond ‘dieselgate’, dat gaat over het installeren van sjoemelsoftware in dieselauto’s. Dat heeft het Duitse gerecht dinsdag bekendgemaakt.

Het beroep is enigszins verrassend, omdat Stadler eerder schuldig had gepleit tijdens het proces in München. Hij werd ervan beschuldigd kennis gehad te hebben van de installatie van illegale software, zonder tussenbeide te zijn gekomen om er een einde aan te maken. De rechtbank veroordeelde hem een week geleden tot 21 maanden cel met uitstel en een boete van 1,1 miljoen euro.

Ook de twee medebeklaagden van Stadler gaan in beroep tegen hun veroordeling. Het gaat om eeen voormalig tehcnisch directeur bij Audi en zijn rechterhand. Ook zij kregen een celstraf met uitstel en een boete.

De Duitse autoreus Volkswagen gaf in september 2015 toe in zowat elf miljoen dieselwagens van de groep (waarvan Audi onderdeel is) sjoemelsoftware geïnstalleerd te hebben, waardoor de auto’s onder testomstandigheden betere emissiewaarden lieten optekenen dan bij reëel gebruik op de weg.