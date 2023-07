Aantal werkzoekenden in Limburg fors gestegen in juni

Het aantal werkzoekenden in Limburg is in de maand juni, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, gestegen met 8,8 procent tot 24.012. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de VDAB, die zijn bekendgemaakt via de website Arvastat. In de rest van Vlaanderen steeg het aantal werkzoekenden met 11,3 procent tot 187.701. Vergeleken met de maand voordien (mei 2023) blijft het aantal werkzoekenden in Limburg stabiel. Joris Philips, directeur VDAB Limburg: “Wel stellen we vast dat bijna 4 op de 10 van de nieuw ingeschreven werkzoekenden in onze provincie voorheen niet-beroepsactief was. Onze inspanningen en campagnes om deze doelgroep naar werk te begeleiden, werpen duidelijk vruchten af.” dc