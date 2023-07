600 mensen tijdelijk uit Ikea voor evacuatieoefening

“Het ging effectief om een ingeplande veiligheidsoefening die we geregeld organiseren”, zegt Ikea-woordvoerder Silke Goyens. “Op het ogenblik dat er een 600-tal mensen in de winkel waren, bezoekers en personeelsleden samen, is de evacuatieoefening gestart en moest iedereen het gebouw verlaten. Dat gebeurde helemaal volgens plan. In het restaurant zaten op dat ogenblik enkele tientallen mensen iets te eten. Zij kregen allemaal een restaurantvoucher, zodat ze na de heropening een nieuwe, warme of verse schotel konden genieten.”