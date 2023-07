Sint-Truiden

LCV Real Estate, de vastgoedvennootschap van Willy Naessens, is gestart met de bouw van bedrijvenpark Ter Biest in Sint-Truiden. De site van de voormalige Trudofabriek wordt omgevormd tot bijna 23.000 m² aan kmo-units en kantoren. “De vervuiling is volledig weggewerkt,” zo wordt ons verzekerd.