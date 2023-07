Met deze outfits zit je helemaal goed voor een vlucht: “Sandalen zijn al helemaal not done”

Uitzoeken wat je in een vliegtuig zal dragen, kan net zo uitdagend zijn als beslissen wat je inpakt. Want: hoe voel je jezelf comfortabel in de lucht zonder in te boeten aan stijl? We vroegen travel addict Charlotte de Roey van reisblog ‘Soms ook heimwee’ om haar tips. Zo zit je straks op je gemak tijdens de vlucht én ben je er ineens ook op gekleed als je na de landing de vakantie viert met een eerste aperitief.

Wie vliegt, weet dat de ruimte in de cabine schaars is. Kleding met een beetje bewegingsvrijheid is dan ook meer dan welkom. “Ik ga steeds voor een zwarte trainingsbroek. Daarin kun je je benen in veel verschillende posities plooien. Tegenwoordig heb je veel modieuze keuzes in de winkel”, klinkt het. Een maxi-jurk is nog een van haar favorieten. “Neem ook zeker een hoodie mee. Die kan je aantrekken als het te koud wordt tijdens de vlucht. De kap is trouwens heel handig als je wil slapen. Over je hoofd trekken en dutten maar.” (Lees verder onder de foto)

Om het helemaal knus te maken vergeet de globetrotter ook nooit een paar dikke kousen. Die prop je snel in je handtas of rugzak als de airco minder koude lucht blaast. Zeker niet aandoen in de cabine? “Een jumpsuit. Niet praktisch als je naar het vliegtuigtoilet moet. Sandalen zijn helemaal not done. Wat heb je eraan om de tenen van medepassagiers te zien? Gesloten (plat) schoeisel is altijd een betere en bovenal comfortabelere keuze.” Een prima manier om eventuele zweetgeurtjes te verdoezelen, dat ook. “Op dat vlak zit je met ademende sportkledij nooit fout.”

De vestimentaire tips van stewardessen om vervelende geurtjes tegen te gaan? Zij geven de voorkeur aan kleding in natuurlijke stoffen, zoals katoen, zijde, wol of linnen, die lucht en vocht doorlaten. Met een outfit uit polyester doe je medereizigers allesbehalve een plezier. En laat bij voorkeur ook parfum achterwege. Beetje fris in het vliegtuig? Volgens boordpersoneel is een sjaal, die je kunt gebruiken als dekentje, geen overbodige luxe.