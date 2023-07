DE GROTE TEST. Sterrenchef Geert Van Hecke proeft 12 keer aardappelsalade, maar zou maar één potje zelf kopen: “Dat is bedroevend weinig”

Bij een zomers gerecht past zonder twijfel een frisse aardappelsalade. Sterrenchef Geert Van Hecke van restaurant Zet’joe in Brugge stak zijn lepel in twaalf verschillende potjes, maar werd er maar één keer gelukkig van. “Dit is zonder twijfel de enige die ik zelf zou kopen. Deze steekt er met kop en schouders bovenuit. Het niveau van de rest is bedroevend laag.”