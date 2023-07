Jhonatan Narvaez wint ook derde etappe in ronde van Oostenrijk en verstevigt zijn leiderspositie

De Ecuadoraan Jhonatan Narvaéz wint na de tweede, ook de derde rit in de ronde van Oostenrijk. Gisteren bleef hij belg Gianni Vermeersch voor, vandaag was hij sneller dan de Ethiopiër Welay Hagos Berhe.

Jhonatan Narvaez heeft dinsdag de derde etappe van de 72e Ronde van Oostenrijk gewonnen. De 26-jarige Ecuadoraan haalde het in een sprint met twee voor de Ethiopiër Welay Hagos Berhe. Narvaez is alomtwegenwoordig in Oostenrijk. In de openingsrit werd hij tweede, maandag won de Ecuadoraan de tweede etappe. Met de winst in de derde rit verstevigt hij zijn leiderspositie. De Colombiaan Jesus David Pena volgt op 28 seconden. De Nieuw-Zeelander George Bennett staat als derde geklasseerd op 32 seconden.

Meteen na de start ging het er heel nerveus aan toe. Na 15 kilometer koers slaagden elf renners erin zich los te wrikken uit het peloton. Dat waren Lukas Pöstlberger, Samuele Rivi, Ziga Horvat, Maximilian Kabas, Aljaz Jarc, Tobias Nolde, Samuel Tuka, Luca Dressler, Szymon Tracz, Patryk Stosz en Cedric Pries. Pries zette zich op 95 kilometer van de eindmeet recht en werd wat later gegrepen door de grote groep.

Jonas Rapp en Nick van der Lijke probeerden de oversteek naar voren te maken. Daarin slaagden ze met nog 78 kilometer te rijden. De kopgroep spatte kort daarop, op weg naar het ‘dak van de Ronde van Oostenrijk’, helemaal uit elkaar. Op de flanken van de Hochtor trok Rapp er alleen vanonder. Achter hem volgde Pöstlberger en nog wat verderop een tweetal met Rivi en Van der Lijke.

Rapp nam de nodige risico’s in de afdaling van de Fuschertörl, een uitloper van de Hochtor, en begon aan de laatste 45 relatief vlakke kilometers richting St. Johann Alpendorf met een voorgift van anderhalve minuut op Pöstlberger en vijf minuten op het peloton.

Pöstlberger vervoegde op 25 kilometer van de finish Rapp. De twee werden echter in volle finale nog bijgebeend door een selecte groep. Uiteindelijk trokken Narvaez en Hagos Berhe in de slotkilometer in de aanval, in de daaropvolgende sprint pakte Narvaez zijn tweede zege op rij.

Morgen/woensdag rijden de renners van St. Johann Alpendorf naar Steyr over 197 kilometer. Iets over half koers is er de beklimming van de Pyhrn gevolgd door de Saass, op 27 kilometer van de finish, en de Porscheberg in de laatste 15 kilometer van de rit.