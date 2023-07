Ook Anderlecht kijkt met interesse toe: waar ligt de toekomst van Sergio Gomez, dé ster van het EK U21

Wie is dé man op het EK U21? Jawel, Sergio Gomez (22). De Spanjaard die Anderlecht vorige zomer ruilde voor Manchester City was al goed voor twee goals en twee assists en staat in de halve finale tegen Oekraïne. Met ‘The Citizens’ won Gomez ook al de treble: Premier League, Champions League, FA Cup. Helaas voor paars-wit zijn de financiële bonussen voor Gomez niet specifiek gelinkt aan trofeeën. Het verhaal van een prijzenpakker.