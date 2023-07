Zesdejaars nemen afscheid van De Driesprong

Directrice Nele Ghysens verwelkomde de leerlingen en hun ouders. Daarna gaven de jongens en meisjes op hun beurt het beste van zichzelf. Het thema van de avond was Tien om te zien en dit keer niet vanop de zeedijk, maar vanuit Millen. In een show werden er een aantal dansjes opgevoerd, een Kahoot-quiz gespeeld, ... en uiteraard namen ze ook de tijd om hun leerkrachten en ook hun ouders te bedanken. Daarna was eindelijk het moment aangebroken waarop ze zo lang gewacht hadden: de diploma-uitreiking. Nu zijn ze klaar om ieder hun eigen toekomst tegemoet te gaan en daar werd achteraf samen op geklonken.