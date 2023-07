Week lang 32 baarden tentoongesteld in Tongerse Ursulakapel

Tongeren

In de Ursulakapel in Tongeren worden deze week 32 baarden tentoongesteld. Het gaat om de expo Barba Coronium van portretfotograaf Bert Daenen. Hij toont een reeks kroningsbaarden die hij in zijn studio maakte. “Ik heb een selectie moeten maken, want er is niet ruimte voor alle 44 foto’s”, vertelt Bert. “Ik heb de foto’s gegroepeerd per vier, naargelang de lengte en de kleur van de baarden.

De vernissage werd bijgewoond door heel wat geportretteerden die zichzelf en hun collega-baarden kwamen bewonderen. In de catalogus Barba Coronium heeft elk portret een plaats gekregen, samen met een interview met Peter Severijns, voorzitter van het Kroningscomité. Het boekje kost 20 euro. (diro)