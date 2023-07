Ferm Genoelselderen op bezoek in de Ruttermolen

Meer bepaald in Rutten brachten ze een bezoek aan de B&B De Ruttermolen waar ze door de eigenaars Marica en Serge in de watten werden gelegd. Eerst bezochten de dames de alpaca’s en kregen ze deskundige uitleg over deze schattige dieren. Daarna was het tijd om enkele heerlijke hapjes van de hand van Serge te proeven. Ten slotte vertelde Serge ook nog het verhaal van de Ruttermolen. Een zeer geslaagde namiddag op een hele mooie locatie. Nog maar eens een bewijs dat er dichtbij heel wat mooie plekjes zijn om te bezoeken!