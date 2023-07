Dit hebt u al gemist in de Tour: Jasper Philipsen virtueel in het groen, Wout van Aert mag niet ontsnappen in oersaaie etappe

De vierde etappe in de Tour de France nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting het autocircuit Paul Armagnac in Nogaro losbarst.

Daar krijgen we in 99 procent van de gevallen de tweede massaspurt van deze Tour. De tweede clash tussen Jasper Philipsen en Wout van Aert, al zullen de Nederlanders Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen, of de eergierige Mark Cavendish zich niet beperken tot de rol van pure toeschouwer.

Belgische aanval als gimmick gaat niet door

Was het een toeristisch programma van de Landes met het peloton als fil rouge? Daar had het alle schijn van. Vóór de tussenspurt gebeurde er helemaal niets. Zelfs een poging van Wout van Aert om een ‘Belgische ontsnapping’ als gimmick op te zetten, werd verhinderd.

De orders zijn de orders. Iedere rit is door iedere ploeg zo vast in een stramien gegoten dat je toestanden zoals vandaag krijgt. De laatste Tourweek zal iedere ploegleider wel renners in de aanval willen, maar vandaag liefst niet. Het Tourpeloton was passiever dan passief. Het eerste uur werd er 37,3 kilometer afgelegd, vooral onder het commando van Soudal – Quick-Step.

Het peloton onderhield een gezapig tempo. — © REUTERS

In het verleden had je nog Proteams als Wanty-Gobert die alleen al voor tv-publiciteit Guillaume Van Keirsbulck 190 km voorop liet rijden, maar zo zot zijn teams als Arkéa-Samsic of Uno-X blijkbaar niet meer, ook al hebben ze niet dé topspurter aan boord.

Dat was ook te verwachten, want waar rijd je heen? Tenzij je een televisie-aanval doet? Het parcours telde slechts één helling van vierde categorie, dus was er onderweg ook niets dat uitnodigde om er vol tegenaan te gaan. Anderzijds moest de organisator zo’n parcours erin leggen om van de Landes naar de voet van de Pyreneeën te raken.

Wat met prijs van de strijdlust?

Century21, de sponsor achter de prijs van de strijdlust, had een probleem. Toch de eerste koershelft, want werkelijk niemand kwam daarvoor in aanmerking. Het peloton praatte tot kort voor de tussenspurt voortdurend bij in deze halve ‘rustdag’. Het werd een coffee ride tot Notre-Dame-des-Cyclistes in Labastide d’Armagnac waar voor het eerst een tussenspurt werd gehouden waarbij de sprinters konden gaan voor de volle pot van 20 punten.

Victor Lafay werd aangemoedigd, maar is zijn groene trui na vandaag wel kwijt. — © AFP

‘Vlam van Ham’ slaat toe in de tussenspurt

Jasper Philipsen won zijn allereerste tussenspurt van deze Tour de France. Voorbeeldig gemend door zijn trein en een heel toegewijde Mathieu van der Poel haalde hij de twintig punten binnen. Waardoor hij nu al virtueel het groen heeft met evenveel eenheden voorsprong op Victor Lafay.

Het is duidelijk dat de Limburger wel nog wat tegenstanders krijgt in zijn jacht op het puntenklassement. Bryan Coquard finishte als tweede, Caleb Ewan als derde en Mads Pedersen als vierde. Opvallend was dat naast Van Aert ook Fabio Jakobsen deze beker aan zich liet voorbijgaan.

Fabio Jakobsen zet vandaag alles op de eindsprint. — © BELGA

Pas na de sprint kregen de Fransen Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) en Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) vrije baan. Het Franse duo had in een mum van tijd een minuut bijeen gefietst, maar ook zij zijn normaliter vogels voor de kat. Al krijgen we nu wel de indruk dat de rit begonnen is.