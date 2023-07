Zichen-Zussen-Bolder neemt na 41 jaar afscheid van meester Leo

Na 41 jaar dienst in de vrije basisscholen van Zichen-Bolder, Zussen en Kanne gaat Leo Jans (62) op pensioen. Eerst was hij er onderwijzer, daarna ook nog jarenlang directeur.

“Ik ben nu 62 en ik vind dat het tijd is om de fakkel door te geven”, bekent Leo wat met enige emotie. “Ik kan terugblikken op een mooie carrière en heb mijn werk altijd graag gedaan. Ook in moeilijke omstandigheden, denk maar aan de coronapandemie van enkele jaren geleden. Ik heb altijd fantastische mensen rondom mij gehad, een geweldig team van collega’s en ik heb ook steeds goed kunnen samenwerken met de ouders. De voornaamste voldoening is natuurlijk dat ik iets heb kunnen betekenen in de ontwikkeling van talloze kinderen uit de omgeving.”

Die kinderen zorgden samen met de leerkrachten voor een gepast afscheid van ‘meester Leo’. In de Trudoschool in Zussen werd hij woensdag 28 juni onthaald op een lekker ontbijt, waarna de kinderen voor hem dansten. ’s Middags werd hij met tractor en kar opgehaald voor een lunch in Millen. Woensdag was het de beurt aan De Dries in Bolder. Daar hadden ze een stijlvolle dankviering in een eivolle kerk van Zichen voorzien. Nadien moest de meester via een kleurrijke erehaag met een gocart weer naar school peddelen. Daar werd hij getrakteerd op een feestelijke receptie voor jong en oud. (eva)