Heusden-Zolder

De brandweer is dinsdag rond 14 uur opgeroepen voor een brand in de Kerkstraat in Terlamen. Twee tuinhekken aan een huis hadden er vuur gevat. De bewoners hadden de vlammen al geblust voor de brandweer er was.

De brand is vermoedelijk veroorzaakt door houtkoolresten uit een barbecue die waren weggegooid. De schade is beperkt.