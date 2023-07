Stap blootsvoets of met regenlaarzen. Het Beverpad in Hamont-Achel kan modderig zijn, dus je nieuwste schoeisel laat je beter thuis. Zussen Nore (11) en Linn (9) - respectievelijk danseres en turnster - zijn gelukkig acrobaat genoeg om hun witte sneakers niet vuil te maken tijdens de avontuurlijke tocht. “Wie het langst op de balk kan blijven staan, is de winnaar!”