VIDEO. Eerste match, eerste monsterdunk: baskettalent Tre Mann doet het dak eraf gaan in NBA Summer League

In Las Vegas is vannacht de NBA Summer League begonnen. De plek voor de grootste basketbaltalenten ter wereld om zich te bewijzen. De OKC Thunder boekten meteen een 95-85 zege tegen de Utah Jazz en Tre Mann scoorde 20 punten. De 22-jarige Amerikaan zorgde op dag één voor een monsterdunk over Micah Potter. “Ik zag hem onder de ring staan, met zijn armen in de lucht”, vertelde Mann na afloop. “Alsof hij wat verward en aan het klagen was. Ik had zoiets van: Ja kerel, jij gaat zo meteen een dunk in je gezicht krijgen.”