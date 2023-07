Shania Twain valt tijdens concert, maar dat brengt haar niet uit concentratie

Tijdens haar concert in het Amerikaanse Chicago is Shania Twain zondag gevallen op het podium. De zangeres gleed uit tijdens het liedje ‘Don’t be stupid’, maar dat liet ze niet aan haar hart komen. Twain zong gewoon verder en stond enkele seconden later recht alsof er niets gebeurd was. Op Twitter kon ze na het optreden lachen met het voorval. “Die val heb ik goed overleefd zeg”, schreef ze.