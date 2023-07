Van flesjes tot golfplaten en een fiets: kanovaarders vissen 250 kg zwerfvuil uit het kanaal

Voorzien van kano’s, grijpstokken, vuilzakken en veel goede moed vaarden 18 jongeren en hun begeleiders zaterdag het kanaal af van Kauille tot Lommel om het water zwerfvuilvrij te maken. Twee ploegen namen daarbij ook Dommel van de Wedelse Molen tot aan de grens voor hun rekening.

“Als kanovaarders worden we dagelijks geconfronteerd met zwerfvuil dat in het water waait of gegooid wordt”, zegt Els van Looveren, die het initiatief organiseerde. “Er zijn nog steeds mensen die een waterloop als een open riool lijken te beschouwen. Omdat we dagelijks dankbaar gebruikmaken van het kanaal en de Dommel, wilden we ook eens iets terugdoen. Deze plaatsen zijn moeilijk bereikbaar voor de Peltse Mooimakers, terwijl het voor ons een stuk makkelijker is om het vuil uit het water te halen.”

Uiteindelijk werd meer dan 250 kilogram vuil uit de waterlopen opgevist. “Dat ging van piepschuim, flesjes en folies tot golfplaten en zelfs een fiets”, klinkt het. “Die werd meegegeven aan de gemeentediensten.” (gvb)

