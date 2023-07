Remersdaal-Voeren

Dankzij het Landschapsfonds Voeren is het lokale landschap weer een stukje mooier. Drie particuliere initiatiefnemers en acht landbouwers gaven gehoor aan de projectoproep om lokale initiatieven uit werken. In de wijk Mabrouck in Remersdaal is een gerestaureerde waterput feestelijk geopend.