Tongeren / Herstappe

Het aantal geregistreerde misdrijven in de politiezone Tongeren-Herstappe is gedaald ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de jaarlijkse resultaten. De cijfers tonen aan dat de veiligheidssituatie in Tongeren positief evolueert. Dat is grotendeels te verklaren door de innovatieve ontwikkelingen doorheen de jaren. Zo zet de politiezone nu volop in op een camera wall om het centrum van Tongeren te controleren.