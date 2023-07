Halen

Op het marktplein in Halen is het archeologisch vooronderzoek gestart waardoor het centrum zes dagen lang niet bereikbaar is met de wagen. Vandaag worden er bodemscans uitgevoerd om alle ondergrondse leidingen in kaart te brengen. De archeologen verwachten in de buurt van de kerk een kerkhof aan te treffen van rond de 15e eeuw. Het uiteindelijke doel is om het centrum van Halen heraan te leggen en te vergroenen.