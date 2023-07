Ook spoorlijn Hasselt - Mol voortaan elektrisch

Hasselt

Aan het station van Hasselt is vandaag de nieuwe geëlektrificeerde spoorlijn tussen Hasselt en Mol officieel geopend. Lijn 15 was de laatste reizigerslijn in Limburg die nog aangepast moest worden voor het elektrisch treinverkeer. De werken waren goed voor een investering van zo’n 50 miljoen euro. Onder andere Vlaams ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir zakten deze ochtend af naar Hasselt om de nieuwe spoorlijn officieel in te rijden met een eerste, symbolische treinrit.