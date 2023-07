GEMEENTERAAD. Jachthaven en kanaalzone in Kanne krijgen flinke opwaardering

Riemst

Nieuw administratief centrum: Het dossier over de bouw van een nieuw administratief centrum voor alle diensten - op de site van de Villa Neven aan de Tongersesteenweg - wordt verdergezet. Het project dat kadert in ‘de optimalisatie van het gemeentelijk vastgoed in functie van de klimaatdoelstellingen’ - met andere woorden: gaan we als bestuur tegen 2030 dure ingrepen doen om de huidige gemeentelijke gebouwen energiearm te maken, of gaan we voor een volledig nieuw administratief centrum waarbij we het gemeentehuis en het Sociaal Huis in de markt zetten - kon rekenen op weinig enthousiasme bij de oppositie. Onder meer Ludwig Stevens (Open Vld) vroeg zich af wat er gebeurt met het nieuwe centrum wanneer de hogere overheid beslist om alsnog een fusie van gemeenten door te voeren. Daarop antwoordde burgemeester Mark Vos (cd&v) dat het bestek voorziet dat het nieuwe gebouw zodanig flexibel moet geconcipieerd zijn om probleemloos andere functies op te kunnen nemen. Jan Peumans (N-VA) informeerde naar de stedenbouwkundige mogelijkheden van het bestaande gemeentehuis en Sociaal Huis in geval van verkoop. “Die zijn beperkt”, antwoordde burgemeester Vos. “Het gemeentehuis ligt in een woonzone en het Sociaal Huis in een zone waarin de nadruk op ‘zorg’ ligt. Eventuele kandidaat investeerders weten dus waaraan ze zich moeten houden.” Na een lang debat werd de drievoudige opdracht: realisatie nieuw administratief centrum, verkoop bestaand gemeentehuis en verkoop bestaand Sociaal Huis, meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Een jury zal uitmaken met welk bureau er in zee gegaan wordt.

Masterplan Kanne: Na een lange discussie over het Masterplan Kanne werd het bestek om de eerste fase, met name de herinrichting van de Kanaalzone, goedgekeurd. De oppositie wees voornamelijk bij monde van Danny Lemmens (Vlaams Belang), Jan Noelmans, Marie-Elise Smets en Mathieu Cleuren (Open Vld) op de vele klachten en bezwaren die na de infomarkt van 23 mei opdoken die getuigden van een grote bezorgdheid over de toekomstige leefbaarheid van het dorp wanneer het project ‘Fietsen onder de grond’ en de toeristische plannen in de aangrenzende Waalse gemeenten gerealiseerd zullen worden. Jan Peumans (N-VA) stelde voor om het dossier uit te stellen tot na een nieuwe consultatie van de Kannenaren. Dat voorstel werd door de meerderheid afgeschoten. Burgemeester Mark Vos deelde de bezorgdheid van de raadsleden en van de 350 inwoners die met vragen zitten en beloofde dat al de bezwaren tijdens de komende maanden zullen onderzocht en verwerkt worden, waarna in de vroege herfst naar de bevolking zal teruggekoppeld worden. “Over de eerste fase, de herinrichting van de Kanaalzone met ontharding en vergroening van de jachthaven, de parking en picknickplek bij de brug en het Jekerpark ontvingen we nauwelijks klachten. Dit deel van het grote project kan dus verdergezet worden”, aldus Vos. Daarin volgde hem de meerderheid van de raad. Het gaat om een opdracht van 1,65 miljoen.