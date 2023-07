Overaanbod parkeerplaatsen in Beringen oorzaak extra verkeer. — © TV Limburg

Beringen gaat streng optreden tegen fout- en langparkeerders op de Markt. Maar van een parkeerverbod is geen sprake. Intussen zit het stadsbestuur met een kater, want de ondergrondse parking aan het nieuwe stadhuis staat leeg.

Een verrassing is dat niet. Betaald parkeren bestaat er niet. Uit onderzoek blijkt dat Beringen kampt met een teveel aan parkeerplaatsen. Door dat overaanbod lokt de stad extra autoverplaatsingen uit. En dat is een typisch fenomeen voor de mijnstreek, aldus verkeersspecialist Willy Miermans. Aflevering 2 van onze reeks: parkeren in Limburg.(KaBu)