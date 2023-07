Smartphones worden geweerd uit Nederlandse klaslokalen

Schoolkinderen in Nederland mogen binnenkort geen mobiele telefoon meer meenemen in de klas. Het ministerie van Onderwijs gaat dit in een richtlijn vastleggen, zo melden verschillende Nederlandse media dinsdag.

Smartphones mogen enkel nog worden gebruikt als ze nodig zijn voor de les of als er een medische noodzaak is. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer een leerling met diabetes suikerwaarden moet meten.

Scholen krijgen tot 1 oktober de tijd om uit te zoeken hoe ze dat zelf willen regelen, schrijft het Nederlandse nieuwsagentschap ANP. Andere media melden dat de richtlijn ingaat vanaf 1 januari 2024.

Voorlopig is er enkel sprake van een richtlijn, maar nog niet van een wettelijk verbod. Het is niet uitgesloten dat een totaalverbod er later wel nog komt, mocht blijken dat de afspraken met de onderwijswereld niet werken.

De Nederlandse scholen en leerkrachten vragen al langer om regels voor het gebruik van mobiele telefoons.