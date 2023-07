Goedkoopste energiecontract fors duurder: dit betaal je nu voor en variabel of vast contract

In juni was er nog goed nieuws voor wie een nieuw energiecontract nodig had. De prijzen waren in vergelijking met de maand mei met enkele honderden euro’s gedaald. Helaas: de energieleveranciers sloegen hun prijzen in juli opnieuw fors op, zo blijkt uit berekeningen via de V-Test van de Vlaamse energiewaakhond Vreg.

Kostte het goedkoopste variabele jaarcontract voor gas en elektriciteit in juni net geen 2.350 euro, dan betaal je hiervoor in juli 2.551 euro. Dat is zo’n 200 euro meer, een stijging van bijna 10 procent, of een maandelijks voorschot van zo’n 213 euro. Het goedkoopste vaste jaarcontract energie kostte in juni 2.794 euro. In juli moet je voor een vast contract minstens 2.888 ophoesten, een verschil van bijna 100 euro. Per maand betaal je dan ongeveer 240 euro.

Noorwegen en airco’s

De prijsstijgingen op de energiemarkt – na maanden van dalende prijzen – zaten er aan te komen. Werd op de groothandelsmarkten voor gas begin juni slechts 23 euro per megawattuur betaald, klom die prijs de voorbije weken gestaag richting de 45 euro per MWh.

Reden daarvoor is onder meer de zenuwachtigheid bij de verschillende energiespelers over werken aan de Noorse energie-infrastructuur, die veel langer duren dan aanvankelijk gepland. Noorwegen is een erg belangrijke leverancier van gas voor de Europese markten. Er was ook een veel hogere vraag naar elektriciteit door het gebruik van airco’s vanwege het extreem warme weer midden juni.