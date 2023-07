Drama voor Longo Borghini in Giro Donne: spectaculaire crash maakt kruis over klassementsambities, ook Van Vleuten mist bocht

De slotfase van de vijfde etappe in de Giro Donne werd op zo’n 7,5 kilometer van de streep in Ceres opgeschrikt door twee valpartijen. Zowel leidster Annemiek van Vleuten als Elisa Longo Borghini tuimelden daarbij van hun fiets.

In de afdaling richting de aankomst miste Van Vleuten een bocht waardoor ze in het gras belandde. De Nederlandse kon ondanks het kleine oponthoud snel verder en kwam als tweede binnen. De Duitse Antonia Niedermaier wist een vlucht af te ronden en kwam uiteindelijk solo aan.

Maar even na de foute inschatting van Van Vleuten maakte Elisa Longo Borghini een pijnlijkere smak. De Italiaanse dook volledig de kant in. Niet zonder schade en enig tijdverlies klauterde ze weer op de fiets. Haar ploegmate Shirin van Anrooij begeleidde haar mee over de finish.

Van Vleuten blijft dankzij haar tweede plaats leidster in het algemene klassement van de Giro Donne. Niemaier volgt als eerste al op 2’07”. Van Longo Borghini is er na vandaag geen sprake meer in de top tien. Erg jammer voor haar, want ze was voor de start vandaag de felste belager van Van Vleuten. Er volgen nog vier andere ritten in deze Giro Donne.

De beelden:

