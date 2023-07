Wijchmaals dorpsfiguur Janneke viert 80ste verjaardag

Janneke werd 80 jaar geleden geboren als oudste van drie broers en drie zussen. Hij woonde jarenlang bij zijn ouders, totdat zijn laatste ouder overleed in 2016. Daarna ging hij bij zijn broer wonen die zijn voogd werd. “Vroeger werd gezegd dat hij niet oud zou worden, nu wordt hij al 80”, vertelt Ludo Ulenaers, zijn vriend en organisator van de festiviteiten.

Jarenlang was Janneke aangesloten bij het voetbal als vrijwilliger. Hij is er nog steeds een graag geziene gast. Hij houdt ook van een ferme dagelijkse wandeling. De markt in Peer is zijn wekelijkse uitstap. Op zijn tijd drinkt hij ook nog graag een pintje met zijn beste vrienden Gust en Ludo.

Voor zijn verjaardagsfeest zakten zo’n 70 gasten af naar de voetbalkantine voor een hapje en een drankje. In de krant was ook een oproep geplaatst om Janneke een verjaardagskaartje te sturen en daar werd gretig op ingegaan. Janneke was daar heel blij om en wil iedereen daar graag voor bedanken. (peb)