Opglabbeekse Ouwprinse zetten de toon voor Oudsbergen zingt

Oudsbergen

De Ouwprinse van Glabbik trokken zaterdagmiddag de jaarlijkse zangavond Vlaanderen zingt op gang. Als gekende ambiancemakers werden ze gevraagd om leven in de brouwerij te brengen en de juiste toon te zetten. “Door de regen viel de opkomst voor onze rommelmarkt jammer genoeg tegen”, zegt Johan Geerkens. Maar de stokjes op de barbecue en de lekkere pintjes werden wel gesmaakt. “Onze topper vanmiddag is zanger Frans Theunisz, live in the house”, klinkt het bij de Ouwprinse. “Zo zorgen we tussen de regenbuien door toch voor een beetje zon en zijn we ingezongen als heel Vlaanderen vanavond zingt.” (rdr)