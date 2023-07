Zomerexpo Alden Biesen laat uitsluitend vrouwen aan het woord: “Maar mannen zijn ook welkom”

Eeuwenlang was de waterburcht van Alden Biesen een mannenbastion. Dat is nu niet meer het geval en al helemaal niet met de zomerexpo ‘Beeld - Vrouwen aan het woord’.

In die expo komen sculpturen samen met tekst. “We tonen beelden uit de collectie van het Maastrichtse Bonnefantenmuseum”, zegt Pat Vincent van Alden Biesen. “Omdat Alden Biesen gekend is om zijn internationaal vertelfestival, koppelen we ook het woord aan de tentoongestelde beelden. We vroegen aan drie vrouwelijke auteurs om teksten te schrijven voor deze expo. Ze lieten zich daarbij inspireren door de sculpturen.”

Een combinatie van brons en porselein vervaardigd door Petrus Regout en de Maastrichtse Sphinxfabriek. — © Raymond Lemmens

Lotte Dodion schreef gedichten, theatermaakster Anneliese Billen vraagt zich in haar tekst af hoe de wereld er zou uitzien als de ridders die in de burcht woonden vrouwen waren geweest. Mia Verbeelen schreef een verhaal over een eenzame landcommandeur die verlangt naar de aanwezigheid van (een) vrouw(en). Haar verhaal hoor je bij een sensueel beeldje van Teun Roosenburg.

Zwaard en kruis

“De landcommandeurs en de ridders van de Duitse orde leefden volgens het zwaard en het kruis. Het was een religieuze orde en dus moesten de commandeurs een eed afleggen van kuisheid. Vrouwen waren niet toegelaten in de burcht in de periode van 1220 tot 1795, op een enkele keukenmeid of koemeid na”, zegt Vincent.

‘Zittende vrouw’, van Fred Carasso. — © Raymond Lemmens

Nochtans hangen er aan de muren - naast de plechtige portretten van de commandeurs - ook geschilderde vrouwen aan de muur. “Familie van”, zegt Vincent. “Het nichtje van een commandeur, een zus, andere familieleden... Maar dus nooit een echtgenote.”

‘Badend meisje’ van George Minne. — © Raymond Lemmens

Die schilderijen zien we op de benedenverdieping, waar ook enkele beelden staan, maar het merendeel van de expo leidt je naar de kelders - vroeger de keuken - waar de bakstenen gewelven een intieme sfeer creëren als je naar de werken gaat kijken en de teksten leest of beluistert.

Genderongelijkheid

Opvallend is wel dat alle beelden gemaakt zijn door … mannen. Er is een prachtig elegant beeldje van een badend meisje door George Minne, fraaie torso’s van Arthur Spronken en Charles Vos. De torso van laatstgenoemde voelt haast antiek aan. Oscar Jespers laat zijn ‘Zittende vrouw’ naar de muur kijken waar foto’s hangen van sterke vrouwen uit de geschiedenis, zoals Marie Curie en Angela Merkel. Vier bustes in een wat langere kelderruimte - van Frans Gast, Gène Eggen en Rob Stultiens - worden omsingeld door schermen met woorden: interpretaties van bezoekers, woorden die bij hen opkwamen bij het zien van deze hoofden uit steen en brons. Anneliese Billen stipt in haar tekst, die als een dialoog wordt gepresenteerd rond de torso van Vos, het nog altijd geldende hiaat op het vlak van gender aan.

De torso van Charles Vos lijkt eeuwenoud. — © Raymond Lemmens

De expo loopt tot 26 augustus, maar één dagje eerder, is er op 25 augustus een finissage waarbij de schrijvers hun teksten live brengen. En er is een streep muziek: een stuk van componiste Clara Schumann wordt er live op vleugel gespeeld en de dames van Doemp draaien een dj-set met uitsluitend vrouwelijke artiesten. “Maar voor alle duidelijkheid: natuurlijk zijn mannen ook welkom op deze expositie”, besluit Pat Vincent.

‘Beeld - Vrouwen aan het woord’, nog t.e.m. 26 augustus, Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Toegang: 5 euro (inwoners van Bilzen en Hoeselt en bezoekers jonger dan 16 gratis). Info: www.alden-biesen.be