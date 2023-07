Kinrooi

In Kinrooi worden er een aantal speelpleintjes aangelegd en vernieuwd. “Na het buurtspeeltuintje Oud Kevelaer konden we nu het nieuw speelpleintje op Meytersveld openen”, vertelt schepen van Jeugd Peter Nies. “Nu gaan we aan de slag om het Haexkamp in Geistingen te renoveren.” Het pleintje op het Meytersveld werd al meteen enthousiast gekeurd -en goedbevonden- door de kinderen van de buurtbewoners. (pabr)