Meester Guido (62) krijgt erehaag op laatste werkdag in schooltje in Werm

42 jaar lang gaf hij les in het eerste en tweede leerjaar in ’t Opwermerke in Werm (Hoeselt), maar vrijdag was het de laatste werkdag voor Guido Wijnen (62). En die zal hij niet snel vergeten: de meester werd ontvangen door een erehaag van leerlingen en ouders.

“De collega’s van Guido hadden alle ouders en leerlingen opgeroepen om al vanaf 8.15 uur een erehaag te vormen aan de Bovenstraat”, vertelt mama Manuele Thijsen. “Guido’s vrouw zou wel zorgen dat manlief iets later dan anders de berg zou opgefietst komen. Voor vele Wermenaren van 45 jaar en jonger zijn ‘meester Guido’ en ’t Opwermerke synoniemen. Zij leerden bij hem hun eerste woordjes en sommen, later deden hun kinderen hetzelfde. Meester Guido is een echte dorpsheld in Werm. Dat iemand die 42 jaar met hart en ziel in het eerste en tweede studiejaar dezelfde job doet, is zeldzaam.”

Groene school

“Toen ik in 1981 na de normaalschool in Bokrijk in ’t Opwermerke begon, was de sfeer er een beetje bedrukt”, herinnert Guido zich zelf nog. “De school was op sterven na dood. Kleine dorpsscholen leken toen gedoemd om te verdwijnen. Maar met de toenmalige ouders en collega’s hebben we fel geijverd voor ons voortbestaan.”

“Nu is de situatie helemaal omgedraaid”, gaat Guido verder. “In ’t Opwermerke komen ook vele kinderen van buiten Werm naar school. Hun ouders appreciëren sterk dat onderwijzers dicht bij de leerlingen staan. En vandaag heel belangrijk: we zijn een ‘groene school’ met een grote speelweide achter onze gebouwen.”

Geen zwart gat

“Ik had in de loop der jaren directeur kunnen worden, maar dat liet ik aan me voorbijgaan”, vertelt Guido. “Schooldirecteur zijn is een belangrijke job, maar de allerbelangrijkste taak ben je dan wel kwijt. En dat is voor mij met kinderen werken. Na mijn pensioen bijklussen en me nog moeien in ’t Opwermerke ga ik niet doen. De collega’s zijn klaar om de toekomst van de school te dragen. En het zwarte gat dreigt niet voor mij. Mijn twee zonen zijn aan het bouwen en die kunnen dus wel wat hulp gebruiken”, lacht Guido.